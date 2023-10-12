Батюшка Московської церкви цькував українців одне на одного. Рішення суду вражає

Настоятель Свято-Воскресенського храму УПЦ МП уник відповідальності за розпалювання релігійної ворожнечі

Рівненський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності настоятеля Свято-Воскресенського храму УПЦ МП (Острог Рівненської області) Віктора Земляного «у зв’язку із закінченням строків давності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 5 жовтня.

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Церковника судили за розпалювання релігійної ворожнечі та розповсюдження літератури, яка пропагує релігійну нетерпимість і дискримінацію. За даними слідства, злочин стався у 2015 році. Віктор Земляний організував видачу священникам УПЦ МП брошур «Київський Патріарх» як він є: дійсні факти про недійсну «Церкву», «Хто йде проти канонічної Церкви – той йде проти Бога» для розповсюдження серед населення Рівненської області. Також на початку листопада 2015 року обвинувачений, перебуваючи в селі Дуліби Рівненської області, організував розповсюдження серед населення вказаних релігійних книг, які принижували вірян і прихильників УПЦ КП та УАПЦ.

Крім цього, священник Земляний долучився до виготовлення документальних фільмів «Гонение», «Украина. Операция «Мазепа». У них батюшка надав коментарі, які були образливими, принижували релігійні почуття вірян, розпалювали релігійну нетерпимість та ворожнечу. Між іншим, згадані фільми знімали росіяни.

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Батюшка з РІвненщини Віктор Земляний давав коментарі до пропагандистського фільму «Гонение» стоп-кадр із фільму «Гонение», що вийшов на прокремлівському ТБ

Справа Земляного розглядалася у суді три роки. На одному із засідань обвинувачений та його захист заявили клопотання про закриття кримінального провадження на підставі термінів давності. З моменту скоєння інкримінованих батюшці УПЦ МП злочинів минуло понад вісім років. Суд узяв до уваги те, що вказані злочини є нетяжкими. Також Феміда наголосила: визнання винуватості є правом, а не обов’язком обвинуваченого у разі застосування статті 49 Кримінального кодексу («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності»). Із судової ухвали не підтверджується, що настоятель Свято-Воскресенського храму УПЦ МП Віктор Земляний визнав вину.

Нагадаємо, що восени 2022 року народний депутат України VIII скликання Андрій Лозовий зробив публічне звернення до СБУ, назвавши священика Віктора Земляного «фактичним керівником ФСБ на Рівненщині».

Як відомо, на Рівненщині у грудні 2018 року 14 священиків УПЦ (МП) викликали на допит до обласного управління Служби безпеки. Їх допитали у кримінальних провадженнях за статтями про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі.