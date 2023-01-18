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США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні – CNN
Найбільший на сьогоднішній день пакет безпекової допомоги США становив понад $3 млрд
фото ілюстративне

США ухиляються від надання Україні своїх танків Abrams

Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, в якому, як очікується, не буде танків. Про це повідомляє CNN з посиланням на два поінформовані американські чиновники.

«Поки що США ухиляються від надання Україні своїх танків Abrams, хоча Велика Британія та інші ключові союзники готуються надати танки, які можуть мати вирішальне значення у війні, оскільки Київ готується до можливого широкомасштабного російського контрнаступу», – зазначає видання.

Зазначається, що хоча американські посадовці публічно підтримують рішення союзників щодо танків, поки що жоден із них не дав зрозуміти, що адміністрація Джо Байдена може змінити свою думку і відправити американські танки Україні.

У Пентагоні пояснюють, що таке рішення не пов’язане з побоюванням ескалації у відносинах з Росією чи ризиків потрапляння до Москви американського озброєння. Занепокоєння викликає те, «наскільки складно експлуатувати і обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам».

Найбільший на сьогоднішній день пакет безпекової допомоги США, про який було оголошено на початку січня 2023 року, становив понад 3 млрд дол. і містив першу партію бойових машин піхоти Bradley.

Раніше повідомлялося, що про додаткову американську військову допомогу Україні США може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, що США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.

Теги: озброєння танки США війна Україна

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