ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі

Про втрати окупантів стало відомо із радіоперехоплень

Минулої ночі українські військові знищили черговий опорний пункт російських терористів, який вони облаштували на Кінбурнській косі. Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Внаслідок удару ЗСУ знищено дві одиниці техніки та поранено особовий склад.

Про втрати окупантів стало відомо із радіоперехоплень.

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Гуменюк наголосила, що українські захисники відстежують щоразу, коли окупанти стягують сили на Кінбурнську косу, і продовжують завдавати ударів, через що росіяни не перебувають там постійно.

Зазначимо, що Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївщини, яка ще поки ще не деокупована. Там розташовані три населені пункти: Покровське, Василівка та Покровка.

До слова, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.