Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі
фото ілюстративне

Про втрати окупантів стало відомо із радіоперехоплень

Минулої ночі українські військові знищили черговий опорний пункт російських терористів, який вони облаштували на Кінбурнській косі. Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Внаслідок удару ЗСУ знищено дві одиниці техніки та поранено особовий склад.

Про втрати окупантів стало відомо із радіоперехоплень.

Гуменюк наголосила, що українські захисники відстежують щоразу, коли окупанти стягують сили на Кінбурнську косу, і продовжують завдавати ударів, через що росіяни не перебувають там постійно.

Зазначимо, що Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївщини, яка ще поки ще не деокупована. Там розташовані три населені пункти: Покровське, Василівка та Покровка.

До слова, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: ЗСУ Миколаївщина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За повідомленнями представників ЗСУ, на Кінбурнській косі продовжуються бойові дії
Депутат-«кіборг» пояснив, чому ЗСУ не треба висаджуватись на Кінбурнській косі
2 грудня, 2022, 06:05
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Сьогодні, 14:34
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
Сьогодні, 02:57

Події в Україні

Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі
Стало відомо, скільки грошей отримає Україна для розмінування територій
Стало відомо, скільки грошей отримає Україна для розмінування територій
Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України
Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України
Шмигаль привів президентку Єврокомісії на пошту (фото)
Шмигаль привів президентку Єврокомісії на пошту (фото)
Захисники збили російський літак Су-25
Захисники збили російський літак Су-25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
20K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
9561
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Завод Bayraktar в Україні: стали відомі нові подробиці
Сьогодні, 16:35
Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту