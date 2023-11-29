США представили законопроєкт про конфіскацію активів російських олігархів

Законопроєкт дозволить адміністрації США швидше конфіскувати активи олігархів та передати їх на підтримку України

Законодавці американського Конгресу представили проєкт закону про арешт активів олігархів Росії для передачі їх у фонд відновлення України після війни. Про це йдеться на офіційному сайті автора документа, сенатора Шелдона Вайтхауса.

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«Путін та його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, коли купують яхти, безцінні витвори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де існує право. Ми маємо закрити доступ до притулків багатств олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна», – зазначив Вайтхаус.

Він наголосив, що в разі ухвалення цей законопроєкт дозволить адміністрації США швидше конфіскувати незаконно отримані активи олігархів та передати їх на підтримку України.

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Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем наголосив, що диктатори, такі як Путін, дбають лише про себе та своїх поплічників. За його словами, у всіх російських олігархів, які є злочинними партнерами Путіна, треба відібрати їхні яхти, розкішні квартири. До того ж потрібно змусити їх заплатити за те, що вони є частиною мафіозної держави.

Нагадаємо, журналісти розсекретили таємну угоду російського олігарха Абрамовича з головними фінансистами Путіна.

Раніше російського бізнесмена Олексія Кузьмичова арештувала французька поліція.