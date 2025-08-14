США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам

Для випробування використали БпЛА Skyraider, який переобладнали під FPV-дрон

У Сполучених Штатах Америки вперше за межами українського фронту успішно збили безпілотник за допомогою FPV-дрона. Експеримент провели 173-тя повітряно-десантна бригада спільно з Нацгвардією штату Пенсильванія та Центром озброєння Командування з розвитку бойових можливостей армії США, повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

Для випробування використали БпЛА Skyraider, який переобладнали під FPV-дрон. Первісно цей дрон призначався для розвідки та доставки невеликих вантажів, але для експерименту його оснастили протипіхотною мінною направленої дії Claymore, підвішеною під дрон.

Мішенню став невідомий безпілотник, побудований за схемою «літаюче крило» і що рухався на низькій висоті, у декілька десятків метрів. Обрали саме таку ціль, щоб надати перший досвід операторам у збитті FPV-дроном іншого безпілотника.

Експерти зазначають, що перетворення Skyraider із розвідувального багаторазового дрона на одноразовий зенітний FPV-дрон викликало кілька проблем. По-перше, його вартість має бути значно вищою за звичайні FPV-дрони. По-друге, розвідувальні характеристики, такі як маневровість і швидкість, залишаються низькими, що критично для зенітних дронів.

Також аналітики відзначили проблеми із якістю зв’язку та камери, які під час відеозапису ускладнювали розпізнавання цілі на фоні трави, особливо коли оператор перебував на кілька сотень метрів від дрона. Крім того, невідомо, як дрон поводитиметься поруч із системами радіоелектронної боротьби.

Наразі в США розпочато тестування FPV-дронів як зенітних засобів. Водночас Defense Express наголошує, що випробовувані дрони поки що дорогі, повільні та не готові до реальних бойових дій, а оцінка їхніх характеристик ґрунтується лише на одному відео сумнівної якості та офіційній заяві.

