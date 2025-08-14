Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам
Процес заміни однієї з чотирьох батарей у Skyraider
фото: Aeryon Defense USA

Для випробування використали БпЛА Skyraider, який переобладнали під FPV-дрон

У Сполучених Штатах Америки вперше за межами українського фронту успішно збили безпілотник за допомогою FPV-дрона. Експеримент провели 173-тя повітряно-десантна бригада спільно з Нацгвардією штату Пенсильванія та Центром озброєння Командування з розвитку бойових можливостей армії США, повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

Для випробування використали БпЛА Skyraider, який переобладнали під FPV-дрон. Первісно цей дрон призначався для розвідки та доставки невеликих вантажів, але для експерименту його оснастили протипіхотною мінною направленої дії Claymore, підвішеною під дрон.

Мішенню став невідомий безпілотник, побудований за схемою «літаюче крило» і що рухався на низькій висоті, у декілька десятків метрів. Обрали саме таку ціль, щоб надати перший досвід операторам у збитті FPV-дроном іншого безпілотника.

Експерти зазначають, що перетворення Skyraider із розвідувального багаторазового дрона на одноразовий зенітний FPV-дрон викликало кілька проблем. По-перше, його вартість має бути значно вищою за звичайні FPV-дрони. По-друге, розвідувальні характеристики, такі як маневровість і швидкість, залишаються низькими, що критично для зенітних дронів.

Також аналітики відзначили проблеми із якістю зв’язку та камери, які під час відеозапису ускладнювали розпізнавання цілі на фоні трави, особливо коли оператор перебував на кілька сотень метрів від дрона. Крім того, невідомо, як дрон поводитиметься поруч із системами радіоелектронної боротьби.

Наразі в США розпочато тестування FPV-дронів як зенітних засобів. Водночас Defense Express наголошує, що випробовувані дрони поки що дорогі, повільні та не готові до реальних бойових дій, а оцінка їхніх характеристик ґрунтується лише на одному відео сумнівної якості та офіційній заяві.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і в Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм (росіянам, – «Главком») приблизно 9 тис. кв. км, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – «Главком»), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив президент.

Теги: США безпілотник озброєння дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35
Затриманий чоловік перевозив у своєму авто кілька одиниць зброї, зокрема пістолети, лук і стріли
У США затримано чоловіка з пістолетами, луком і стрілами біля Капітолія
17 липня, 03:33
Лукашенко обідав із представниками США
Юрист Трампа розповів, навіщо пив горілку із Лукашенком
22 липня, 09:05
Глава Сполучених Штатів та очільник Кремля мають зустрітися наступного тижня
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg
8 серпня, 18:13
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
8 серпня, 23:26
Журналісти повідомляли, що Індія поставила на паузу плани із закупівлі зброї та техніки зі США
Індія заперечила припинення переговорів про закупівлю американської зброї
8 серпня, 20:47
Збитий російський дрон
Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку
2 серпня, 09:58
JPMorgan та Bank of America «виключили» президента Трампа після тиску з боку банківських регуляторів адміністрації Байдена
Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні
6 серпня, 14:06
Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
12 серпня, 06:22

Соціум

Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей
Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей
США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам
США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам
Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9703
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
9248
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
8197
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
6099
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua