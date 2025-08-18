Головна Спорт Новини
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Роман Кривицький після поранення вже не зможе займатися спортом на професійному рівні

Роман Кривицький отримав поранення під Бахмутом у 2023 році

Триразовий чемпіон України з карате та президент Київської міської федерації кіокушинкай карате Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як отримав поранення на війні.

«Це був кінець березня – початок квітня 2023 року. Ми працювали в Іванівському, під Бахмутом. Прилетіло з СПГ (станковий протитанковий гранатомет). Я кричу: «Ліва рука, ліва рука». Побратим відразу наклав турнікет. Уламки також влучили в голову – врятував шолом. Якби на 2 см нижче – був би «200», – зазначив Кривицький.

Він також розповів, що вже не зможе займатися спортом на професійному рівні.

«Я вже не можу у спорт повернутися, бо в мене поранення. Я б і хотів виступати, але ліва рука… Я вдячний лікарям, що пришили нерв, рука почала працювати. Я можу нормально продовжувати службу, але я не можу повноцінно приймати на неї удари. Я можу лише в тренувальному режимі займатися. Дякувати Богу, що рука, нехай не на 100%, але відновилася», – розповів Кривицький.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

