Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11120 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1073530 (+830) осіб,
  • танків ‒ 11120 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23157 (+5) од,
  • артилерійських систем – 31789 (+41) од,
  • РСЗВ – 1471 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1209 (+1) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315),
  • крилаті ракети ‒ 3565 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59316 (+114) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3944 (+1).
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1275-й день повномасштабної війни в Україні.

