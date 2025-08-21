Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11120 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1073530 (+830) осіб,

танків ‒ 11120 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23157 (+5) од,

артилерійських систем – 31789 (+41) од,

РСЗВ – 1471 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1209 (+1) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315),

крилаті ракети ‒ 3565 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 59316 (+114) од,

спеціальна техніка ‒ 3944 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 21 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1275-й день повномасштабної війни в Україні.