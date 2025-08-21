Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 21 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1073530 (+830) осіб,
- танків ‒ 11120 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23157 (+5) од,
- артилерійських систем – 31789 (+41) од,
- РСЗВ – 1471 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1209 (+1) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315),
- крилаті ракети ‒ 3565 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59316 (+114) од,
- спеціальна техніка ‒ 3944 (+1).
Як відомо, триває 1275-й день повномасштабної війни в Україні.
