США схвалили відправку в Україну F-16 з Данії та Нідерландів – Reuters

Вашингтон надав Данії та Нідерландам гарантії, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні

Сполучені Штати затвердили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки завершиться підготовка українських пілотів. Про це повідомляє Reuters.

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Вашингтон надав офіційні гарантії Данії та Нідерландам щодо прискорення схвалення всіх необхідних процедур для передачі винищувачів F-16 для України після завершення навчання українських пілотів.

Зазначається, що Данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. За словами неназваного американського чиновника, держсекретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити буде схвалено.

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«Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16», – сказав Блінкен у листі до двох офіційних осіб. копію якого побачило Reuters.

Блінкен сказав: «Залишається критично важливим те, що Україна здатна захистити себе від триваючої російської агресії та порушення її суверенітету».

За його словами, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні «в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання».

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не було названо терміни поставок військових літаків.

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Нагадаємо, що раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.