США та G7 ввели нові санкції проти Росії: що відомо

Путіну вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм

Президент США Джо Байден та лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити спільну відданість посиленню позиції України на полі бою та за столом переговорів. Про це повідомили на сайті Білого дому.

«Путіну не вдалося досягти своєї початкової військової мети домінувати в Україні, але йому вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм», – ідеться у заяві.

У повідомленні анонсовано нові обмеження для Росії:

Під санкції потрапили прокремлівські ТВ: «Перший канал», «Росія-1» і «Телерадіокомпанія НТВ». США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам.

США забороняють своїм громадянам надавати росіянам фінансові послуги (бухгалтерського обліку, довіри та створення компаній, а також консультаційні послуги з управління).

Вашингтон запроваджує додаткові обмеження на промисловий сектор Росії.

Під санкції США потрапили російська компанія «Промтехнологія», яка виробляє гвинтівки та іншу зброю, а також сім судноплавних та одна морська буксирувальна компанії.

США наклали близько 2600 візових обмежень на російських та білоруських посадовців і військових чиновників, а також запроваджують санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку», 27 керівників «Газпромбанку», проти Московського промислового банку та 10 його дочірніх структур.

G7 скоротить або відмовиться від імпорту російської нафти.