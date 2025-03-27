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Український пілот F-16 вперше дав інтерв'ю та поділився бойовим досвідом

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Український пілот F-16 вперше дав інтерв'ю та поділився бойовим досвідом
Ім’я пілота F-16 не розкривається з міркувань безпеки
фото: Скриншот/Facebook

У ціль влучають понад 80% випущених ракет

Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю українського пілота, який опанував винищувач F-16. Зокрема, він розповів, що українські бійці дуже ефективно використовують західну техніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Повітряних сил.

Ім’я пілота F-16 не розкривається з міркувань безпеки. Проте він доволі детально описав свою роботу – зокрема, що постійно здійснює польоти на ураження ворога за лінією бойового зіткнення, на тимчасово окуповані росіянами територіях, а також на території самої РФ.

Також пілоти винищувачів F-16 здійснюють польоти на прикриття інших бойових літаків – МіГ-29-х, Су-27-х, Су-24-х, Су-25-х.

Пілот зауважив, що ефективність використання західної техніки українськими військовими – і наземної, і повітряної – є дуже високою; Коли я кажу «майже кожна» [ракета влучає в ціль], то це насправді майже кожна – це не чотири з восьми, це понад 80% випущених нами ракет приходять в ціль і знищують як «Шахеди», так і крилаті ракети – і  морського, і повітряного, і наземного базування».

Цілі пілотам відомі завчасно завдяки роботі української розвідки. «Наші сили розвідки дуже швидко адаптуються. Ми отримуємо ці всі дані, дані доволі актуальні», – зауважив пілот F-16.

Нагадаємо, раніше, у лютому цього року, Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. Передати 30 літаків F-16 планувала і Бельгія – проте ці поставки було відкладено щонайменше до кінця 2025 року.

Також «Главком» повідомляв, що винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити ворожі радари чи скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати російські системи ППО.

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Теги: F-16 Повітряні сили ЗСУ

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