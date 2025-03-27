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«Контракт 18-24» розширюється ще на 10 бригад

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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«Контракт 18-24» розширюється ще на 10 бригад
Відтепер охочі підписати «Контракт 18-24» можуть долучитися до нових бригад
фото: army.gov.ua

Генштаб оприлюднив оновлений список для бажаючих вступити до ЗСУ

До програми підписання контракту для людей віком від 18 до 24 років долучилися ще 10 бойових бригад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, відтепер охочі підписати «Контракт 18-24» можуть долучитися ще до таких бригад:

  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ;
  • 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ;
  • 3 окрема штурмова бригада;
  • 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
  • 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»;
  • 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
  • 128 окрема Закарпатська гірсько-штурмова бригада;
  • 36 окрема бригада морської піхоти імені адмірала Михайла Білинського;
  • 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти;
  • 59 окрема штурмова бригада імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, також програму «Контракт 18-24» було розширено на підрозділи Національної гвардії «Азов» та бригаду «Хартія».

Міністерство оборони України раніше роз’яснило покроковий алгоритм долучення до військової служби  за контрактом «18-24».

Зауважимо, що ключовими вимогами до контрактників є повноліття, придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору, а також відсутність судимостей.

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Теги: ЗСУ Генштаб

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