«Контракт 18-24» розширюється ще на 10 бригад

Відтепер охочі підписати «Контракт 18-24» можуть долучитися до нових бригад

Генштаб оприлюднив оновлений список для бажаючих вступити до ЗСУ

До програми підписання контракту для людей віком від 18 до 24 років долучилися ще 10 бойових бригад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, відтепер охочі підписати «Контракт 18-24» можуть долучитися ще до таких бригад:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ;

3 окрема штурмова бригада;

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

128 окрема Закарпатська гірсько-штурмова бригада;

36 окрема бригада морської піхоти імені адмірала Михайла Білинського;

39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти;

59 окрема штурмова бригада імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, також програму «Контракт 18-24» було розширено на підрозділи Національної гвардії «Азов» та бригаду «Хартія».

Міністерство оборони України раніше роз’яснило покроковий алгоритм долучення до військової служби за контрактом «18-24».

Зауважимо, що ключовими вимогами до контрактників є повноліття, придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору, а також відсутність судимостей.