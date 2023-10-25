Удар по території біля Хмельницької АЕС. МАГАТЕ зробило заяву

Гроссі підкреслив, що удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) 25 жовтня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

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«Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка триватиме, поки триватиме ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були зруйновані, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити», – сказав генеральний директор Гроссі.

Експерти МАГАТЕ підтвердили два потужні вибухи і отримали інформацію, що два безпілотники були збиті на відстані приблизно п'яти та 20 кілометрів від об'єкта.

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Він також підкреслив, що удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною.

Експерти МАГАТЕ повідомили про два вибухи, які сталися на території станції, і пізніше отримали інформацію про збиття двох безпілотників на відстані близько п'яти та 20 кілометрів від об'єкта.

Гендиректор сказав, що прямого впливу дронів на майданчик станції не було, і вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до електромережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів.

Станції сейсмічного моніторингу, розташовані в районі ХАЕС, зафіксували сейсмічні наслідки вибухів. Точний розмір збитків оцінюється командою МАГАТЕ.

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Як повідомлялося, адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки.

У ніч на 25 жовтня окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136, які пролетіли над територією центральних регіонів і прямували у напрямку Хмельницької області. Вибухи під час повітряної тривоги чули в кількох областях України, зокрема й на Хмельниччині. Мешканці області зазначають, що такої масової атаки безпілотниками ще не було.

У Хмельницькій області спрацювало ППО, про це заявили у Хмельницькій ОВА. Водночас про повітряні удари повідомили в місті Славута Хмельницької області. Міський голова Василь Сидор вказав, що у населеному пункті є пошкодження від російського обстрілу. Також він зазначив, що 25 жовтня не працюватимуть навчальні заклади.