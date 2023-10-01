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«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті
Окупанти в окопах знімали кіно про те, як героїчно воюють
фото з відкритих джерел

Російський військовий скаржиться на втрати та дурні накази

Російський військовий поскаржився дружині на постійні обстріли та пожалівся, що купу його побратимів поранило чи вбило. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дружина заперечує, мовляв, по телевізору кажуть, що російські війська в районі Роботиного йдуть уперед. Вона навіть відео бачила.

Військовий лається та пояснює – сам творив подібне «кіно». Командування дає наказ зняти відео «9 рота. Частина друга».

«Мені командир каже: «Ти будеш Бондарчуком». Я кажу: «Все, зрозумів». Я своїх усіх одягнув, вишикував, розставив на позиції. Ходив траншеями, знімав, як вони тут у мене воюють», – пояснює окупант.

Раніше співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.

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Теги: наказ втрати відео окупанти озброєння

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