«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті

Окупанти в окопах знімали кіно про те, як героїчно воюють

Російський військовий скаржиться на втрати та дурні накази

Російський військовий поскаржився дружині на постійні обстріли та пожалівся, що купу його побратимів поранило чи вбило. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Дружина заперечує, мовляв, по телевізору кажуть, що російські війська в районі Роботиного йдуть уперед. Вона навіть відео бачила.

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Військовий лається та пояснює – сам творив подібне «кіно». Командування дає наказ зняти відео «9 рота. Частина друга».

«Мені командир каже: «Ти будеш Бондарчуком». Я кажу: «Все, зрозумів». Я своїх усіх одягнув, вишикував, розставив на позиції. Ходив траншеями, знімав, як вони тут у мене воюють», – пояснює окупант.

Раніше співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.