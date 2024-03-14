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Україна паралізувала 12% нафтопереробних потужностей РФ — Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна паралізувала 12% нафтопереробних потужностей РФ — Bloomberg
Дим піднімається з Рязанського нафтопереробного заводу в Росії
фото: АР

Удари дронів були спрямовані на те, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій

Атаки українських безпілотників за останні два дні призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії. Вони складають близько 12% нафтопереробних потужностей РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Ці удари спрямовані, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

Видання зазначає, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року. 

Атаки у лютому вразили майже п’яту частину потужностей Росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь відновлювалася.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Джерела «Главкома» підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала Служба безпеки.

Раніше у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.

Також 12 березня у російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа.

Росіяни писали, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. 

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Теги: росія Україна завод експорт пожежа

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