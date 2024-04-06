На Київщині оголошено повітряну тривогу

У Київській області оголосили тривогу о 02:34

Станом на 02:34 на Київщині оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана з небезпекою через БпЛА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Повітряні сили ЗСУ інформують щодо руху БпЛА:

БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь; БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини; БпЛА з Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом; БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід; БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.

Нагадаємо, що вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.