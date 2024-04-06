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На Київщині оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Київщині оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

У Київській області оголосили тривогу о 02:34

Станом на 02:34 на Київщині оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана з небезпекою через БпЛА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

На Київщині оголошено повітряну тривогу фото 1

Повітряні сили ЗСУ інформують щодо руху БпЛА:

  1. БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь;
  2. БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини;
  3. БпЛА з Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом;
  4. БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід;
  5. БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу
  6. БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.

Нагадаємо, що вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.

Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна безпілотник тривога

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