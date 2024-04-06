На Київщині оголошено повітряну тривогу
У Київській області оголосили тривогу о 02:34
Станом на 02:34 на Київщині оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана з небезпекою через БпЛА.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Повітряні сили ЗСУ інформують щодо руху БпЛА:
- БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь;
- БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини;
- БпЛА з Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом;
- БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід;
- БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу
- БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.
Нагадаємо, що вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.
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