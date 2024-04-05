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Волинський священник порадив, що можна нести у церкву у батьківські суботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Волинський священник порадив, що можна нести у церкву у батьківські суботи
Батьківська субота – це день поминання, коли вшановують померлих родичів і близьких
фото з відкритих джерел

Настоятель храму розповідає, що у поминальні суботи можна нести те, що буде умовно використовуватися в церкві

У поминальні дні люди зазвичай несуть до храмів їжу, оскільки вважають, що померлі мають потребу у молитві та милостині за них. Настоятель храму села Романів, що на Волині, священник ПЦУ Денис Клюковський розповів у коментарі VSN пояснив, яку їжу можна нести до церкви у батьківські суботи.

«Що приносити в церкву, а що не приносити? Все залежить від місцевої традиції. По переданню святих отців нашої церкви, потрібно давати своєрідну милостиню за наших померлих родичів, тому що Православна церква вірить у те, що молитвами нашими ми можемо змінити місце перебування душі померлої людини і своєрідна милостиня проявляється у тому, що ми несемо щось до церкви за померлих», – каже священник. 

Батьківська субота – у православній традиції день особливого поминання спочилих православних християн і насамперед своїх покійних родичів. Канонічні дні відвідування могил предків й інших родичів, де відбуваються панахиди.

Настоятель храму розповідає, що у поминальні суботи у волинській традиції люди несуть цукор, а є ще традиції місцеві, можна нести вино, олію, цукерки, крупи, тобто те, що буде умовно використовуватися в церкві, або те, що церква може дати нужденним людям. 

«Можна нести хліб, але якщо ми говоримо про постові поминальні служби, то краще хліб не нести. Треба розуміти, що це буде три неділі підряд – служби служитися і хлібчик може не простояти. А так цукор несуть і у цукор ставлять свічечку. Чого не можна нести? Ну, наприклад, м'ясні продукти, те що швидко псується, не можна нести закрутки», – зазначає Денис Клюковський.

Батьківські суботи у квітні та травні 2024 року випадають на такі дати:

  • 6 квітня – субота третьої седмиці Великого посту.
  • 13 квітня – субота четвертої седмиці Великого посту.
  • 9 травня – День поминання воїнів.
  • 14 травня – Радониця (Проводи). 

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Церковний календар на квітень: всі свята за новим стилем.

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