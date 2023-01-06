Стало відомо, коли і скільки бойових машин Marder отримає Україна
Україна може отримати Marder вже у першому кварталі цього року
Депутат правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільс Шмід повідомив, коли Німеччина надасть Україні бойові машини піхоти Marder для протистояння російському вторгненню. Про це він сказав в ефірі rbb24 Inforadio.
«Ми припускаємо, що Бундесвер зможе обійтися приблизно без 40 таких машин, або що він зможе використати промислові запаси. Українцям буде потрібно деякий час, щоб ознайомитися з ними, але ми зможемо поставити цю зброю у першому кварталі цього року», – сказав Шмід.
Крім того, Шмід повідомив, що рішення про надання БМП не було ухвалено зараз. За його словами, Німеччина вела тісну координацію з партнерами по Альянсу.
«Ми ще далеко не втомилися підтримувати Україну», – додав депутат.
Marder («Куниця») – німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. Герметичний корпус зварений із броньових листів декількох сортів до 30 мм завтовшки, що захищають спереду від снарядів 20 мм і 25 мм з відстані 200 м, з боків від шрапнелі, стрілецької зброї 7,62 мм. Корпус зменшує вплив радіоактивності.
На Marder 1A3 встановлено додаткову багатошарову броню, що дозволяє в критичних точках витримувати обстріл з 30-мм зброї. Для захисту від зброї масового ураження всередині корпусу система NBC створює надлишковий тиск з продуктивністю 3м³/хв. Особовий склад може перебувати у ньому 24 години.
Розроблено модифікацію Marder, що здатна форсувати водойми до 2 м завглибшки. У кормі розміщений посадковий люк десанту. У бортах є шість амбразур для стрільби з ручної зброї.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина виведе військову підтримку України на новий рівень і може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти Marder.
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