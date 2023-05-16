Американські танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військ

У найближчі кілька тижнів українські екіпажі почнуть навчання в Німеччині

США доставили до Німеччини 31 танк Abrams, які використовуватимуться для навчання українських військових. Про це повідомляє CNN із посиланням на речника Пентагону Пета Райдера.

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За його словами, танки, які зараз надходять до Німеччини, призначені спеціально для навчання українських екіпажів. Однак це не ті танки, які зрештою будуть відправлені в Україну. Останні зараз проходять ремонт і підготовку до відправлення.

Як очікується, українські екіпажі почнуть навчання в Графенворі в Німеччині в найближчі кілька тижнів.

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Нагадаємо, що за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

До слова, танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що танки Abrams, які отримає Україна, кардинально змінять ситуацію на фронті.