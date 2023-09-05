Стало відомо, що РФ робить із загиблими на Запоріжжі окупантами

Рашистам не вистачає крематоріїв

Вчора у Веселому на Запоріжжі близько 21:00 розпочалися вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає «Еспресо».

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«Був не прости вибух, а була колонада вибухів із детонацією, тому ми можемо сказати, що скоріше за все, ліквідовано черговий склад боєприпасів ворогів, який знаходиться на ТОТ Запорізької області», – зазначив він.

Крім того, нещодавно вибух був у Кінських Роздорах – в одному із закладів, які контролювали зрадники, в якому годували ворогів і там вони також зберігали боєприпаси. – «Тож вибух можна сказати ліквідував як зрадників та частину окупантів, так і їхній склад боєприпасів».

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«І звичайно ми бачимо тенденцію по зменшенні ворожих військ і вони мало того, що почали привозити свої крематорії, то вони почали привозити в «Уралах» своїх 200-тих до свинарників і потім починає йти чорний дим. Тобто це свідчить про те, що крематоріїв не вистачає, спалюють просто у свинарнику», – сказав Федоров.

Нагадаємо, триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федераціїпроти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.