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Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська 3 вересня провели наступальні операції на західному Запоріжжі та, як повідомляється, просунулися вперед

Збройні сили України розширюють плацдарм в Запорізькій області і активно проводять контрнаступ під Бахмутом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і 3 вересня просунулися вперед. Геолокаційні знімки, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що українські війська просунулися ще далі на південну сторону в напрямку Кліщіївки (що знаходиться за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер, який відомий своїми репортажами, стверджує, що українські війська продовжують штурмувати висоту біля Кліщіївки. Він також наголошує, що українські сили зменшили активність в області Берхівського водосховища на північ від Бахмута. Інший російський військовий блогер також повідомив, що російські сили відбили українську атаку поблизу Берхівки (що знаходиться за 6 кілометрів на північ від Бахмута).

Пов’язаний з Кремлем російський «воєнкор» заявив, що українські війська ввечері 2 вересня провели розвідку біля Залізнянського та Роздолівки (15 км на північний схід від Бахмута). Він також стверджував, що російські війська відбили чотири українські штурми на лінії Бахмут-Кліщіївка.

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута 3 вересня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш заявив, що російські війська вели безуспішні контратаки на бахмутському напрямку.

За російськими джерелами, 3 вересня українські війська продовжували проводити наземні атаки вздовж лінії від Авдіївки до Донецька, але не просунулися. Міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська відбили дві атаки українських сил поблизу Веселого (що розташоване за 6 кілометрів на північ від Авдіївки) та Старомихайлівки (що знаходиться за 19 кілометрів на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджує, що українські та російські сили стикнулися в районі Авдіївки та Мар’їнки (що знаходиться на заходній околиці Донецька).

За новішими даними, 3 вересня російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії від Авдіївки до Донецька і здійснили просування вперед. Геолокаційні записи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що російські війська проводили наступальні дії у Мар’їнці.

Генштаб України 3 вересня повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції на схід від Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), поблизу Авдіївки та Мар’їнки, а також на південь від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

2 вересня російський військовий блогер повідомив, що тривають бої на заході Донецької області, де відбулося зіткнення на північний захід від Єгорівки (розташовано за 7 кілометрів на південь від Вугледара).

За російськими джерелами, 3 вересня українські війська здійснювали наступальні операції вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Російські військові блогери стверджували, що українські сили наступали на лінії від Приютного до Урожайного (розташовано до 16 кілометрів на південний захід від Великої Новосілки).

Генштаб України повідомив, що 3 вересня російські війська здійснили неуспішні наступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями в районі Приютного (розташовано на 16 кілометрів на південний захід від Великої Новосілки).

Українські війська 3 вересня провели наступальні операції на західному Запоріжжі та, як повідомляється, просунулися вперед. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські війська досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). 2 вересня російський військовий блогер заявив, що українські війська розширюють свій плацдарм між Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова) та Вербовим.

Він стверджував, що українські війська контролюють північне та центральне Роботине (10 км на південь від Оріхова), тоді як південна частина населеного пункту є спірною. Деякі російські військові блогери стверджували, що російські війська зберігають контроль над південними околицями Роботиного, тоді як інші стверджували, що російські війська відступили на південь.

Раніше повідомлялося, що українські збройні сили продовжують проводити наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед.

Нагадаємо, українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії.

Теги: військові розмінування блогер Бахмут контрнаступ

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