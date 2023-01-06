Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки

Бахмут шість місяців у центрі запеклих боїв

Американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що залишилося від Бахмута після боїв.

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Місто було в центрі запеклих боїв між російськими та українськими військами протягом останніх шести місяців.

На знімках видно, що будинкам та інфраструктурі завдано значної шкоди.

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Компанія Maxar продемонструвала супутникові знімки Бахмута до 1 серпня 2022 року та після 4 січня 2023 р.

Як повідомлялося, понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто.

Нагадаємо, 4 січня на Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів і змогли захопити позицію російських солдатів.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

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Також повідомлялося, що російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться.