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Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки
Будинкам та інфраструктурі Бахмута завдано значної шкоди
фото: Maxar

Бахмут шість місяців у центрі запеклих боїв

Американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що залишилося від Бахмута після боїв.

Місто було в центрі запеклих боїв між російськими та українськими військами протягом останніх шести місяців.

На знімках видно, що будинкам та інфраструктурі завдано значної шкоди.

Компанія Maxar продемонструвала супутникові знімки Бахмута до 1 серпня 2022 року та після 4 січня 2023 р.

Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки фото 1
Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки фото 2

Як повідомлялося, понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто. 

Нагадаємо, 4 січня на Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів і змогли захопити позицію російських солдатів.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

Також повідомлялося, що  російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться. 

Читайте також: ЗСУ показали, як нищили позиції ворога під Бахмутом (відео)
Теги: війна росія Україна Бахмут

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