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Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»
Прикордонники знищили штурмову групу
фото: Державна прикордонна служба України/Telegram

Російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста

Українські прикордонники вчора, 13 січня, на околицях Бахмута дали відсіч вагнерівцям, які хотіли захопити один з їх опорних пунктів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста Бахмут.

Ворожий підрозділ штурмовиків ПВК «Вагнера» намагався штурмувати позиції прикордонників, проте вони вчасно виявили противника та атакували його вогнем.

«У результаті прикордонники знищили штурмову групу, а решта вагнерівців» втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів», – заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, втрати, яких зазнали «вагнерівці» під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними для них. Штурмовий збройний потенціал окупантів вичерпується, і навряд чи  вони зможуть відновити боєздатність найближчим часом.

Раніше Міноборони РФ вчергове заявило, що російські загарбники повністю взяли під контроль Соледар і виставило нове фейкове відео. Офіційний представник міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков заявив у відео про нібито захоплення міста. За його словами, підрозділи ВДВ окупантів «здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків».

Втім, достеменно відомо, що станом на 13 січня українські воїни продовжують мужньо тримати оборону міста. Зараз в Соледарі продовжують точитися важкі бої, українські воїни тримають оборону. А заяви міноборони РФ про нібито «захоплення» Соледара Донецької області – це брехня та психологічна операція.

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