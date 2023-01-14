Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»

Російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста

Українські прикордонники вчора, 13 січня, на околицях Бахмута дали відсіч вагнерівцям, які хотіли захопити один з їх опорних пунктів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста Бахмут.

Ворожий підрозділ штурмовиків ПВК «Вагнера» намагався штурмувати позиції прикордонників, проте вони вчасно виявили противника та атакували його вогнем.

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«У результаті прикордонники знищили штурмову групу, а решта вагнерівців» втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів», – заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, втрати, яких зазнали «вагнерівці» під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними для них. Штурмовий збройний потенціал окупантів вичерпується, і навряд чи вони зможуть відновити боєздатність найближчим часом.

Раніше Міноборони РФ вчергове заявило, що російські загарбники повністю взяли під контроль Соледар і виставило нове фейкове відео. Офіційний представник міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков заявив у відео про нібито захоплення міста. За його словами, підрозділи ВДВ окупантів «здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків».

Втім, достеменно відомо, що станом на 13 січня українські воїни продовжують мужньо тримати оборону міста. Зараз в Соледарі продовжують точитися важкі бої, українські воїни тримають оборону. А заяви міноборони РФ про нібито «захоплення» Соледара Донецької області – це брехня та психологічна операція.