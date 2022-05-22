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    Події в Україні

    Росіяни на Херсонщині замінували мости й дороги, якими люди тікають від окупації

    Вибухи та обстріли було чутно у всіх районах Херсонщини - Росіяни на Херсонщині замінували мости й дороги, якими люди тікають від окупації
    Вибухи та обстріли було чутно у всіх районах Херсонщини
    фото з відкритих джерел

    Російські військові замінували на Херсонщині дороги, якими мирні жителі рятуються від окупації

    Окупанти замінували мости й дороги, якими мешканці Херсонщини намагаються виїхати на вільну від росіян територію. Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

    Зазначається, що за минулу добу, 21 травня, вибухи та обстріли було чутно у всіх районах Херсонщини. А у населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської територіальних громад, які межують з сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, відсутні вода, світло та газ.

    «Стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби – вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію», – йдеться у зведенні.

    Нагадаємо, що росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини. Виїхати з окупованих територій Херсонщини можна лише до анексованого Криму.

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    Теги: росія окупанти дороги війна Херсонщина військові замінування Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни на Херсонщині замінували мости й дороги, якими люди тікають від окупації