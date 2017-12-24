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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки росіян в’їхали до України з початку року

    В Україні офіційно почали діяти нові правила в'їзду в країну для іноземців з 71-ї країни
    З початку 2018 року біометричний контроль при в’їзді в Україну пройшли 50 тисяч людей, з них – 42 тисячі громадян Росії, повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк. «З початку року контроль пройшли 50 тис. іноземців, зокрема 42 тис. росіян», – сказав він під час засідання
    • Сьогодні, 17:49
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    В Україні офіційно почали діяти нові правила в'їзду в країну для іноземців з 71-ї країни

    З початку 2018 року біометричний контроль при в’їзді в Україну пройшли 50 тисяч людей, з них – 42 тисячі громадян Росії, повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

    «З початку року контроль пройшли 50 тис. іноземців, зокрема 42 тис. росіян», – сказав він під час засідання колегії МВС.

    З 1 січня в Україні офіційно почали діяти нові правила в'їзду в країну для іноземців з 71-ї країни, в тому числі, для громадян Росії, які передбачають фіксацію біометричних даних. Від 27 грудня ця система працювала в тестовому режимі.

    За даними ДПСУ, для створення системи біометричного контролю технічно дообладнали 157 пунктів пропуску та три КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом.

    Джерело: Радіо Свобода

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