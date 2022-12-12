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Стало відомо, скільки журналістів загинуло цього року в Україні

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Стало відомо, скільки журналістів загинуло цього року в Україні
Щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ у світі перебувають за ґратами
Фото з відкритих джерел

Бездіяльність лише додає сміливості нападникам

Із 67 журналістів, убитих цього року у світі, 12 загинули в Україні, повідомила Міжнародна федерація журналістів (МФЖ). У 2021 році цифра становила 47 убивств.

За словами генерального директора МФЖ Ентоні Белланджера, сплеск убивств журналістів та інших працівників ЗМІ – «серйозна причина для занепокоєння та ще один тривожний заклик до урядів у всьому світі вжити заходів на захист журналістики, одного з ключових стовпів демократії».

Він зазначив, що бездіяльність лише додає сміливості нападникам. Белланджер також заявив, що настав час Генасамблеї ООН ухвалити Конвенцію МФЖ про безпеку та незалежність журналістів.

Водночас щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ перебувають за ґратами. Серед країн-лідерів за кількістю арештованих – Китай та його союзники в Гонконгу (84), М'янма (64), Туреччина (51), Іран (34), Білорусь (33), Єгипет (23), Росія та окупований Крим (29), Саудівська Аравія (11), Ємен (10), Сирія (9) та Індія (7).

У список загиблих в Україні журналістів і працівників сфери медіа МФЖ внесла Ігоря Гуденка, Євгена Сакуна, П’єра Закжевські, Олександру Кувшинову, Брента Рено, Оксану Бауліну, Макса Левіна, Мантаса Квадарявічюса, Євгенія Баля, Романа Нежиборця, Зореслава Замойського та Фредеріка Леклерк-Імхофа.

Нагадаємо, українська лауреатка на врученні Нобелівської премії звернулася до світу з закликом взяти на себе відповідальність і повернути значення правам людини.

Крім того, днями журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ.

До слова, опублікована повна версія статті Time, у який Зеленського названо людиною року.

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Теги: війна журналіст вбивство агресія

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