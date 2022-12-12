Стало відомо, скільки журналістів загинуло цього року в Україні

Щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ у світі перебувають за ґратами

Бездіяльність лише додає сміливості нападникам

Із 67 журналістів, убитих цього року у світі, 12 загинули в Україні, повідомила Міжнародна федерація журналістів (МФЖ). У 2021 році цифра становила 47 убивств.

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За словами генерального директора МФЖ Ентоні Белланджера, сплеск убивств журналістів та інших працівників ЗМІ – «серйозна причина для занепокоєння та ще один тривожний заклик до урядів у всьому світі вжити заходів на захист журналістики, одного з ключових стовпів демократії».

Він зазначив, що бездіяльність лише додає сміливості нападникам. Белланджер також заявив, що настав час Генасамблеї ООН ухвалити Конвенцію МФЖ про безпеку та незалежність журналістів.

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Водночас щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ перебувають за ґратами. Серед країн-лідерів за кількістю арештованих – Китай та його союзники в Гонконгу (84), М'янма (64), Туреччина (51), Іран (34), Білорусь (33), Єгипет (23), Росія та окупований Крим (29), Саудівська Аравія (11), Ємен (10), Сирія (9) та Індія (7).

У список загиблих в Україні журналістів і працівників сфери медіа МФЖ внесла Ігоря Гуденка, Євгена Сакуна, П’єра Закжевські, Олександру Кувшинову, Брента Рено, Оксану Бауліну, Макса Левіна, Мантаса Квадарявічюса, Євгенія Баля, Романа Нежиборця, Зореслава Замойського та Фредеріка Леклерк-Імхофа.

Нагадаємо, українська лауреатка на врученні Нобелівської премії звернулася до світу з закликом взяти на себе відповідальність і повернути значення правам людини.

Крім того, днями журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ.

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До слова, опублікована повна версія статті Time, у який Зеленського названо людиною року.