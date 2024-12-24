Пентагон повідомив про збільшення виробництва ракет для України

Пентагон оголосив про виділення $253,7 млн на збільшення виробництва ракет

Адміністрація Джо Байдена активно збільшує обсяги військової допомоги Україні

Міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Контракт у межах закону про оборонне виробництво, дозволить Williams наростити потужності газотурбінних двигунів. Це, своєю чергою, задовольнить потреби Пентагону у зростанні обсягів виробництва:

протикорабельних ракет Harpoon;

ракет класу «повітря-земля» AGM-158 Jassm;

протикорабельних ракет великої дальності AGM-158C Lrasm;

крилатих ракет Tomahawk й іншої високоточної ударної зброї.

Для реалізації контракту використовуються кошти, надані у рамках програми закупівель DPA (DPAP), передбачені законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік, а також законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Україні на 2024 рік. Зазначається, що зусилля Пентагону сприятимуть збільшенню виробничих потужностей критично важливих матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії.

«Допомагаючи виробляти та підтримувати газотурбінні двигуни для військового застосування, Williams розширить потужності та збільшить внутрішнє виробництво двигунів, щоб задовольнити попит Міністерства оборони на збільшення кількості високоточної ударної зброї та безпілотних систем», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, цей контракт є одним із п’яти від офісу програми DPAP у різних сферах на загальну суму $290,8 млн з початку 2025 фінансового року.

Нагадаємо, адміністрація Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

Як повідомлялося, Україна почала розробку нової ракети під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви.

До слова, Китай нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року.