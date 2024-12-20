Кібератака на українські державні реєстри: чи діють раніше отримані відстрочки

Посадовиця наголосила, що всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у «Резерв+»

Через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України призупинено отримання відстрочок у «Резерв+»

Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на українські державні реєстри. Внаслідок цього сталися збої у роботі кількох сервісів, проте реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Посадовиця повідомила, що сервіси Міністерство оборони України наразі працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Але через велику кількість запитів у очікування документу в «Резерв+» може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

За словами Черногоренко, єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України призупинено отримання відстрочок у «Резерв+».

Посадовиця наголосила, що всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у «Резерв+».

«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу», – додала вона.

Раніше «Главком» повідомляв, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Також повідомлялося, що учора, 19 грудня, у застосунку «Резерв+» сталися проблеми з авторизацією та не працюють деякі функції. Причиною цьому став технічний збій. Про це повідомляє Міністерство оборони. Також у «Дії» тимчасово не працювали відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів. «Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», – пояснили в компанії. «Дія» зауважила, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.