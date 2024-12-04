Губернатор Флориди може стати главою Пентагону – WSJ

Обраний президент Трамп обговорює заміну нинішнього кандидата від Пентагону

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість висування кандидатури губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Геґсета, раніше номінованого на посаду глави Міноборони США. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

«Обраний президент Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона Десантіса як можливу заміну Піту Геґсету, якого він обрав на посаду голови Пентагону», – повідомляє Wall Street Journal.

За даними видання, Трамп обмірковує чергову перестановку у кабінеті міністрів, оскільки і сенатори-республіканці, і конгресмени-демократи незадоволені кандидатурою Геґсета. Висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового Піта Геґсета на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола.

Раніше стало відомо, що переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп нібито висуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Геґсета. Агрументуючи своє рішення він також додав, що Піт Геґсет провів «усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну».