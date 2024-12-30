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Польща витратила рекордні кошти на нове озброєння для армії у 2024 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польща витратила рекордні кошти на нове озброєння для армії у 2024 році
Згідно з інформацією видання, цьогорічні витрати на закупівлю зброї та техніки є рекордними
фото з відкритих джерел

Найбільшим за вартістю контрактом у 2024 році є закупівля 96 гелікоптерів

У 2024 році Польща придбала нового озброєння та техніки для армії на $38,5 млрд (161 млрд злотих). Більша частина цієї суми – $26,9 млрд (110 млрд злотих) – пішла на закордонну промисловість. Про це повідомлення Rzeczpospolita.

Згідно з інформацією видання, цьогорічні витрати на закупівлю зброї та техніки є рекордними.

Найбільшим за вартістю контрактом у 2024 році є закупівля 96 гелікоптерів AH-64E Apache на суму близько $10 млрд. Така кількість цих літальних апаратів зробить Польщу другим найбільшим користувачем після США, але інші сфери польської армії залишаться недофінансованими.

Що стосується американських контрактів, то серед найдорожчих є контракт на постачання та інтеграцію системи IBCS, яка керуватиме польською протиповітряною і протиракетною обороною.

Також у 2024 році Польща уклала контракти з американськими виробниками на постачання аеростатів Barbara (близько $955 млн), комплекту розвідувально-ударних безпілотників MQ-9B SkyGuardian (близько $286, 5 млн), 232 ракет AIM-9X (понад $167 млн) та ракет JASSM-ER ($716 млн).

Нагадаємо, Польща у наступному році планує побудувати дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії. Вона дасть змогу польській армії швидше реагувати на можливі порушення безпеки. Про це в інтерв'ю газеті Financial Times заявив заступник держсекретаря міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

Як відомо, на початку листопада у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією.

До слова, якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти вказують, що першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор – невелика територія між Польщею та Литвою, яка веде до Калінінграда.

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Теги: Польща промисловість озброєння

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