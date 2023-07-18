Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.

За кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття - дитячий табір «Зачарована Долина»

Договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано

Шевченківська районна державна адміністрація фінансує укриття в Закарпатської області. На це виділено із міського бюджету столиці $400 тис. Про це повідомив народний депутат України Леонід Ємець.

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«Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю – $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України де ще нічого ні разу не прилітало», – заявив Ємець.

Як зазначається, згідно даних Prozorro за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття – дитячий табір «Зачарована Долина». Проектна вартість будівництва 14 млн грн, саме така вартість відображена в проектних розрахунках, договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано.

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«Оскільки до цього там вже зробили ремонт на 7.3 млн грн і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому - двері по 22 тис. грн., кондиціонери по 160 тис., душові кабіни по 32 тис., та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі.

Окрім цього в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 млн Hyundai Staria в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок – шкіряний салон, звук Bose та красива підсвітку салону», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала 50 очищувачів повітря на один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч гривень.