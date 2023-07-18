Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.
За кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття - дитячий табір «Зачарована Долина»
фото: Леонід Ємець|Facebook

Договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано

Шевченківська районна державна адміністрація фінансує укриття в Закарпатської області. На це виділено із міського бюджету столиці $400 тис. Про це повідомив народний депутат України Леонід Ємець.

«Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю – $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України де ще нічого ні разу не прилітало», – заявив Ємець. 

Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис. фото 1

Як зазначається, згідно даних Prozorro за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття – дитячий табір «Зачарована Долина». Проектна вартість будівництва 14 млн грн, саме така вартість відображена в проектних розрахунках, договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано.

Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис. фото 2

«Оскільки до цього там вже зробили ремонт на 7.3 млн грн і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому - двері по 22 тис. грн., кондиціонери по 160 тис., душові кабіни по 32 тис., та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі.

Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис. фото 3

Окрім цього в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 млн Hyundai Staria в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок – шкіряний салон, звук Bose та красива підсвітку салону», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала 50 очищувачів повітря на один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч гривень. 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Уряд ухвалив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС: деталі
Уряд ухвалив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС: деталі
Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.
Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.
Сирський пояснив, чому важливо деокупувати Бахмут та коли там будуть застосовані касетні боєприпаси
Сирський пояснив, чому важливо деокупувати Бахмут та коли там будуть застосовані касетні боєприпаси
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
Мер Дрогобича та члени виконкому отримали повістки до військкомату
Мер Дрогобича та члени виконкому отримали повістки до військкомату
Україна має очевидну перевагу – Сирський про ситуацію на фронті
Україна має очевидну перевагу – Сирський про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
17K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
16K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
12K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
11K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
9260
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту