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Дніпровська РДА столиці закупила в укриття очищувачі повітря на понад мільйон гривень

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дніпровська РДА столиці закупила в укриття очищувачі повітря на понад мільйон гривень
Дніпровська РДА столиці на шалену суму закупила очищувачі повітря для укриттів
фото з відкритих джерел

Дніпровська РДА Києва закупила в укриття 50 очищувачів повітря

Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала 50 очищувачів повітря на один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч гривень. Про це свідчать дані на порталі ProZorro.

Договір про закупівлю було укладено 4 жовтня 2022 року.

«Є такий дівайс, для модних офісів – називається очищувач повітря з вбудованим іонізатором. Ну і коштує такий дівайс відповідно – 30 тисяч грн за штуку. Ну так Дніпровська РДА знову попереду всіх – 50 таких штук в укриття, у той час, як в інших укриттях грибок на стінах і умови непридатні для перебування», – обурився народний депутат України Леонід Ємець.

Дніпровська РДА столиці закупила в укриття очищувачі повітря на понад мільйон гривень фото 1

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше. 

Теги: депутат Леонід Ємець укриття ProZorro повітря

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