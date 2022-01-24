Польща не планує направляти військових до України

Варшава зараз надає допомогу у політичному вимірі – двосторонню, в межах НАТО та ЄС

Наразі Польща не планує направляти солдатів Війська польського до України. Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю GazetaPrawna.

«На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі – двосторонню, в межах НАТО та ЄС», – зазначив він.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Читайте також: