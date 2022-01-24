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    Польща не планує направляти військових до України

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    Переговори на тему постачання зброї із Польщі тривають - Польща не планує направляти військових до України
    Переговори на тему постачання зброї із Польщі тривають
    фото: dorzeczy.pl/PAP

    Варшава зараз надає допомогу у політичному вимірі – двосторонню, в межах НАТО та ЄС

    Наразі Польща не планує направляти солдатів Війська польського до України. Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю GazetaPrawna.

    «На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі – двосторонню, в межах НАТО та ЄС», – зазначив він.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: ЄС Росія бойовики на Донбасі Польща НАТО армія війна агресія військові Україна озброєння
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    Польща не планує направляти військових до України