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У Реєстрі завданих війною збитків з’явилися нові опції для українців

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Реєстрі завданих війною збитків з’явилися нові опції для українців
Особиста інформація заявників залишиться прихованою
фото з відкритих джерел

Передбачено відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення

Відсьогодні, 19 березня, громадяни України можуть подавати через застосунок «Дія» заяви до міжнародного Реєстру збитків за шістьма новими категоріями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Кожна така заява – це крок до того, що Росія не залишиться безкарною», – наголосив очільник уряду.

Заяву до Реєстру тепер можна подати за таким категоріями:

  • відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення;
  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • катування;
  • обмеження свободи (полон);
  • примусова праця чи служба.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив,  що особиста інформація заявників залишиться прихованою.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Гаазі відкрився міжнародний Реєстр збитків, завданих через розв’язану Росією війну в Україні. Українці, які постраждали через російську агресію, можуть подавати заяви на відшкодування.

У липні 2024-го у Реєстрі стала доступною подати заяву через знищену або пошкоджену війною оселю.

У січні 2025 року була додана ще одна важлива категорія заявників – ті, хто втратив близького члена сім’ї. А з 12 березня з’явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у разі зникнення близької людини безвісті.

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Теги: Україна реєстр Міністерство цифрової трансформації України компенсація

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