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Олеся Яхно Політтехнологиня

Захід серйозно ризикує, якщо війна в Україні затягнеться

glavcom.ua
Ніколя Саркозі транслює проросійські наративи
фото: epa

Маргінали будуть намагатися влізти у мейнстрім на цій темі, підігріваючи стратегії Путіна щодо виснаження України та Заходу від війни

Щось Саркозі геть розбалакався.

В нещодавньому інтерв’ю, яке співпало разом із публікацією його мемуарів, він озвучив повністю російську позицію в питанні України.

Зокрема, сказав (з публікації про це в NYT), що «повернення Криму під контроль України – це ілюзія, а Донбас – це спірна територія; треба проводити референдуми; Україна не має вступати в ЕС и НАТО».

Також там було про те, що «Росія та Франція потрібні одна одній», що «Макрон має відновити діалог з Путіним».

Тобто, весь набір відомого нам російського трешняку. Недарма Дімон (Мєдвєдєв) одразу ж почав нахвалювати такі заяви.

Ну, с Саркозі то зрозуміло все. Лише той факт, що він знаходиться під слідством з 2021 року (через контракт на 3 млн євро з російською страховою компанією), уже є красномовним.

Українська сторона (наш посол у Франції), звісно, одразу відреагувала. Макрон також прокоментував, підкресливши підтримку територіальної цілісності України.

Але справа не лише у Саркозі та у наявності якоїсь кількості колишніх політиків у європейських країнах, прихильних ВВХ.

Справа у тому, що розтягнута у часі війна, війна в довгу, як стратегія, яка обрана Заходом як найменш ризикова для нього, з часом, буде актуалізовувати позиції ультраправих та ультралівих політичних сил та рухів. Вони уже говорять про доцільність санкцій проти РФ та військової допомоги Україні.

Маргінали будуть намагатися влізти у мейнстрім на цій темі, підігріваючи стратегії Путіна щодо виснаження України та Заходу від війни. І чим довше триватиме війна, тим більше на цьому спекулюватимуть маргінали.

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Джерело
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Теги: росія Донбас війна Франція Україна

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Олеся Яхно

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