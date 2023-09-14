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Стали відомі наслідки удару дронами по Дніпропетровщині (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стали відомі наслідки удару дронами по Дніпропетровщині (фото)
На Дніпропетровщині пошкоджені сім будинків
фото: Сергій Лисак/Facebook

Уламки дронів упали на Нікопольщині

У ніч на 14 вересня у небі над Дніпропетровщиною Сили оборони збили три ворожі ударні дрони. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Уламки одного зі збитих дронів упали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині.

Стали відомі наслідки удару дронами по Дніпропетровщині (фото) фото 1
фото: Сергій Лисак/Facebook
Стали відомі наслідки удару дронами по Дніпропетровщині (фото) фото 2
фото: Сергій Лисак/Facebook

«Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість – пошкоджені. Понівечені й вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили», – розповів Лисак.

Крім того, по Нікопольському району ворог бив з важкої артилерії та «Граду». Дісталося Марганецькій громаді. Рятувальники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак.

Всюди минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Теги: окупанти війна безпілотник Дніпро вибух

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