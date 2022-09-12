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Уряд зняв обмеження на перетин кордону для деяких категорій громадян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд зняв обмеження на перетин кордону для деяких категорій громадян
Раніше люди з інвалідністю та їхні супровідники під час війни могли виїхати за кордон лише один раз
фото ілюстративне

Людям з інвалідністю дозволено виїжджати необмежену кількість разів

Кабінет міністрів України зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, під час воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Унормовано питання підтвердження факту догляду, особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому», – йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд збільшив до семи робочих днів термін, у який супровідники мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

Нагадаємо, що раніше люди з інвалідністю та їхні супровідники могли виїхати за кордон лише один раз із часу введення воєнного стану.

Відомо, що перетин державного кордону дозволений:

  • людині з інвалідністю I або II групи – у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина;
  • дружини / чоловіка, повнолітніх сина / дочки, їхніх дружини / чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);
  • людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, – у супроводі постійного доглядальника;
  • людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, – у супроводі опікуна;
  • якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;
  • людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.
Теги: війна Україна кордон

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