Уряд зняв обмеження на перетин кордону для деяких категорій громадян

Раніше люди з інвалідністю та їхні супровідники під час війни могли виїхати за кордон лише один раз

Людям з інвалідністю дозволено виїжджати необмежену кількість разів

Кабінет міністрів України зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, під час воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Унормовано питання підтвердження факту догляду, особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому», – йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд збільшив до семи робочих днів термін, у який супровідники мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

Нагадаємо, що раніше люди з інвалідністю та їхні супровідники могли виїхати за кордон лише один раз із часу введення воєнного стану.

Відомо, що перетин державного кордону дозволений: