Уряд зняв обмеження на перетин кордону для деяких категорій громадян
Людям з інвалідністю дозволено виїжджати необмежену кількість разів
Кабінет міністрів України зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, під час воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
«Унормовано питання підтвердження факту догляду, особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому», – йдеться в повідомленні.
Крім того, уряд збільшив до семи робочих днів термін, у який супровідники мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.
Нагадаємо, що раніше люди з інвалідністю та їхні супровідники могли виїхати за кордон лише один раз із часу введення воєнного стану.
Відомо, що перетин державного кордону дозволений:
- людині з інвалідністю I або II групи – у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина;
- дружини / чоловіка, повнолітніх сина / дочки, їхніх дружини / чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);
- людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, – у супроводі постійного доглядальника;
- людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, – у супроводі опікуна;
- якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;
- людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.
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