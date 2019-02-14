Суд Чернігова сьогодні починає розгляд справи «Савченко — Рубана»



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Надію Савченко та Володимира Рубана звинувачують, зокрема, у плануванні перевороту і захопленні влади та підготовці терористичного акту

Сьогодні о 12.00 розпочнеться підготовче засідання суду

У Чернігівському районному суді на 14 лютого призначили підготовче засідання у справі щодо народного депутата Надії Савченко і екс-керівника «Офіцерського корпусу» Володимира Рубана. Про це повідомив у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Сьогодні о 12.00 у Чернігівському районному суді відбудеться підготовче засідання у справі по обвинуваченню Савченко та Рубана у підготовці терактів», - написав Лисенко.

Він уточнив, що засідання відбудеться за участі суддів Світлани Майбороди і Світлани Меженнікової, головуючий суддя — Дмитро Криворученко.

Суд знаходиться за адресою Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.

Як повідомлялося, Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами.

Згодом її справу об'єднали зі справою щодо екс-керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз із окупованої території. Його звинувачують у плануванні перевороту і захопленні влади, посяганні на життя державного чи громадського діяча, підготовці до терористичного акту, сприянні терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

За даними слідства, Рубан разом із Савченко готував масові теракти з метою дестабілізації ситуації в суспільстві.

На початку серпня 2018 року в СБУ заявили, що розслідування справи Рубана і Савченко завершено.

2 лютого генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд ухвалив рішення про розгляд у Чернігові справи Савченко та Рубана.