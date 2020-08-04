Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на сьогодні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні повітря прогріється майже до +30

4 серпня в Україні без опадів

В Україні у вівторок, 4 серпня, очікується суха і сонячна погода, температура вдень 25-30°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«4 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 25-30°, у Карпатах 17-22°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Раніше синоптики змінили прогноз на серпень.