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    Події в Україні

    Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві сьогодні повітря прогріється майже до +30 - Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    У Києві сьогодні повітря прогріється майже до +30

    4 серпня в Україні без опадів

    В Україні у вівторок, 4 серпня, очікується суха і сонячна погода, температура вдень 25-30°. 

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «4 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 25-30°, у Карпатах 17-22°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні також без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

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    Раніше синоптики змінили прогноз на серпень.

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