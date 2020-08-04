Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на сьогодні
У Києві сьогодні повітря прогріється майже до +30
4 серпня в Україні без опадів
В Україні у вівторок, 4 серпня, очікується суха і сонячна погода, температура вдень 25-30°.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«4 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 25-30°, у Карпатах 17-22°», – зазначається у повідомленні.
У Києві сьогодні також без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.
Раніше синоптики змінили прогноз на серпень.
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