Сухо і тепло до +26: прогноз погоди в Україні на середу



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В Україні продовжить панувати теплий атмосферний фронт

У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують, температура вдень 23-25°

У середу, 23 вересня, в Україні буде суха і тепла погода. Місцями повітря прогріється до 26°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, у східних та Запорізькій областях місцями 2-5° тепла, вдень в Україні 21-26°», – йдеться у прогнозі.

У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.