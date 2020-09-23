  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сухо і тепло до +26: прогноз погоди в Україні на середу

    • Розсилка
    В Україні продовжить панувати теплий атмосферний фронт - Сухо і тепло до +26: прогноз погоди в Україні на середу
    В Україні продовжить панувати теплий атмосферний фронт

    У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують, температура вдень 23-25°

    У середу, 23 вересня, в Україні буде суха і тепла погода. Місцями повітря прогріється до 26°.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, у східних та Запорізькій областях місцями 2-5° тепла, вдень в Україні 21-26°», – йдеться у прогнозі.

    У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.

    7542

    Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies