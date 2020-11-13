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    Події в Україні

    Сухо, туманно і прохолодно: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    Вранці місцями можливий туман - Сухо, туманно і прохолодно: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    Вранці місцями можливий туман

    У Києві 13 листопада температура вдень становитиме близько 5° тепла

    В Україні у п'ятницю утримається суха погода, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень 2-7° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні буде сухо, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5°.

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    Раніше синоптик розповіла, коли в Україні випаде перший сніг.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
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