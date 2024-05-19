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«Хотів би приїхати до України»: Ф'юрі зворушливо звернувся до Усика (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Хотів би приїхати до України»: Ф'юрі зворушливо звернувся до Усика (відео)
Боксери обмінялися компліментами після поєдинку
фото з відкритих джерел

Британський боксер запросив суперника до себе додому

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після завершення бою за звання абсолютного чемпіона світу зворушливо звернувся до свого суперника Олександра Усика.

Британський боксер сказав Усику, що хотів би разом зі своєю сім'єю приїхати до України та провести відпустку з його родиною, а також запросив Олександра до себе додому.

Між боксерами відбувся такий діалог:

Ф'юрі: «Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брат у Христі».

Усик: «Я почав готуватися до бою із тобою, коли ти боксував у 2008 році, був чемпіоном Європи».

Ф'юрі: «Дякую, брате, ти дуже хороший боксер. Мені це подобається, у тебе хороші рухи. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім'єю і провести відпустку з твоєю сім'єю, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною.

Усик: «Без проблем, друже».

Ф'юрі: «А після цього бою вип'ємо пива, безалкогольного».

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. 

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Теги: українці Олександр Усик Тайсон Леннокс Льюїс відео

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