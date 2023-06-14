Головна Світ Політика
search button user button menu button

Представник Литви в ООН: Ядерна зброя РФ у Білорусі – порушення Будапештського меморандуму

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Представник Литви в ООН: Ядерна зброя РФ у Білорусі – порушення Будапештського меморандуму
Рітіс Паулаускас
фото з відкритих джерел

Розміщуючи російську ядерну зброю, Білорусь все глибше інтегрується у військові замисли Росії

Розмістивши ядерну зброю в Білорусі, Росія та Білорусь порушили міжнародний Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Більше того, такі дії є порушенням Росією положень Будапештського меморандуму щодо самої Білорусі. Радбез ООН повинен залишатися зосередженим на цьому питанні.

Про це у коментарі Guildhall заявив представник Литовської Республіки в Організації Об'єднаних Націй Рітіс Паулаускас.

«25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи, що визначають порядок розміщення російської «нестратегічної ядерної зброї» у спеціальному сховищі на території Білорусі. Розміщення будь якого виду ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, грубо порушивши Будапештський меморандум 1994 року про гарантії безпеки Україні, Росія також порушила аналогічний Меморандум про гарантії безпеки щодо Білорусі. Будапештський меморандум зобов'язав Білорусь ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Він також зобов'язав Росію поважати без'ядерний статус Білорусі», – заявив представник Литви.

«Розміщуючи російську ядерну зброю, Білорусь все глибше інтегрується у військові замисли Росії. Путін і Лукашенко продовжують ескалацію. Їхня ядерна риторика та дії небезпечні та безвідповідальні. Рада Безпеки та інші відповідні міжнародні органи повинні залишатися зосередженими на цьому питанні. Ми продовжуємо консультації з нашими стратегічними партнерами», – підсумував Рітіс Паулаускас.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Володимира Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі», що свідчить про фактичну передачу ядерної зброї в оперативне управління Білорусі.

Теги: Білорусь росія ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор зазнав фіаско
Як Путін втратив свою першу «українську мрію»
19 травня, 15:18
Токаєв не бачить потреби вступати до Союзної держави Росії та Білорусі
Президент Казахстану покепкував з пропозиції Лукашенка
29 травня, 12:19
В ООН помітили позитивну динаміку у результаті підписання зернової ініціативи
Генсек ООН повідомив, як зернова угода вплинула на глобальний ринок продовольства
24 травня, 14:06
Через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах
Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування
26 травня, 15:16
«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії»
Рейд на Білгородщину. Бельгія звернеться за поясненням до України щодо гвинтівок
5 червня, 14:34
Президент України назвав Володимира Путіна загнаним звіром, який боїться втратити своє життя
Путін вкотре визнав, що боїться
3 червня, 11:29
США вкотре застосували санкції проти росіян
Сім росіян та магазин кераміки: США оприлюднили новий список санкцій
5 червня, 20:09
У Шебекіному сталися пожежі внаслідок обстрілів
Вибухи та обстріли: Білгородщина вночі не спала через «бавовну» (фото)
9 червня, 07:32
РПЦ вчергове довела, що є путінською церквою
Патріарх Кирило переписує закони православ’я, аби виправдати злочини Путіна
Вчора, 17:16

Політика

Представник Литви в ООН: Ядерна зброя РФ у Білорусі – порушення Будапештського меморандуму
Представник Литви в ООН: Ядерна зброя РФ у Білорусі – порушення Будапештського меморандуму
Макрон напросився в гості до президента ПАР з важливою місією
Макрон напросився в гості до президента ПАР з важливою місією
Кадиров благає українську розвідку про допомогу
Кадиров благає українську розвідку про допомогу
Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна
Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна
Нідерланди хочуть заборонити китайським студентам вивчати оборонні технології
Нідерланди хочуть заборонити китайським студентам вивчати оборонні технології
США змінили думку про ракети Atacms для України
США змінили думку про ракети Atacms для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
24K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
12K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
8933
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
8414
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту