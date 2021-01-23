Тепло і без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу

Вночі та вранці на дорогах країни подекуди ожеледиця

Температура вдень у столиці становитиме 2-4° з позначкою «плюс»

В Україні у суботу, 23 січня, буде сухо, проте на дорогах подекуди ожеледиця. Дощ з мокрим снігом очікується лише в Карпатах та на Закарпатті.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«23 січня хмарно з проясненнями, без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, у центральних та східних областях місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних та південних областях 7-12°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Напередодні синоптики попередили про погіршення погоди.