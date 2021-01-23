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    Події в Україні

    Тепло і без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу

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    <p>Вночі та вранці на дорогах країни подекуди ожеледиця</p> - Тепло і без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу

    Вночі та вранці на дорогах країни подекуди ожеледиця

    Температура вдень у столиці становитиме 2-4° з позначкою «плюс»

    В Україні у суботу, 23 січня, буде сухо, проте на дорогах подекуди ожеледиця. Дощ з мокрим снігом очікується лише в Карпатах та на Закарпатті.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «23 січня хмарно з проясненнями, без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, у центральних та східних областях місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с», – йдеться у прогнозі.

    Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних та південних областях 7-12°.

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    У Києві сьогодні без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

    Напередодні синоптики попередили про погіршення погоди.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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