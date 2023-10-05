Удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель – МВС

На місці події працюють 150 поліцейських, 75 рятувальників та 60 медиків

Удар по магазину-кафе на Харківщині був настільки точним, що є підозра, що його хтось навів. Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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«Це невелике приміщення, щоб так точно до нього потрапити, і працівники СБУ встановлюють можливих громадян, які могли б завдати удару на цей об'єкт ворога», – повідомив Клименко.

На місці події працюють 150 поліцейських, 75 рятувальників та 60 медиків.

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Станом на 16:44 з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинуло, ще семеро травмовані. Серед постраждалих є дитина.

Поліція, рятувальники та медики розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.

Як повідомлялося, 29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

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До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.