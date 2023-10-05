Трагедія на Харківщині: перші кадри після ракетного удару

Станом на 16:44 з-під завалів дістали 56 людей

Національна поліція України показала перші кадри після ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

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5 жовтня близько 13:25 російські військові вдарили по селу Гроза Куп’янського району. Ракета влучила у магазин-кафе.

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Станом на 16:44 з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинуло, ще семеро травмовані. Серед постраждалих є дитина.

Поліція, рятувальники та медики розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.

Як повідомлялося, 29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.