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ЗСУ просунулися під Андріївкою – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися під Андріївкою – ISW
фото з відкритих джерел

Українські сили продовжують наступ поблизу Бахмута

Збройні сили України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також Роботиного та Вербового Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного Харківської області (безпосередньо на схід від Вовчанська та за 3 км на південь від міжнародного кордону).

5 жовтня російські війська збільшили інтенсивність бойових дій на напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених територіальних здобутків не досягли. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська активізували бойові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку та зосереджують зусилля на наступальних операціях у Макіївці Луганської області (22 км на північний захід від Кремінної), де минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська захопили нові позиції поблизу Макіївки, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 

Українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної, але не просунулися 5 жовтня. 

Українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 5 жовтня. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли невідомого успіху на схід від Андріївки.

Російські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не просунулися 5 жовтня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції на схід від Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки, та Андріївки.

Російське МО стверджувало, що 5 жовтня українські війська безуспішно атакували поблизу Красногорівки (8 км на північний захід від Авдіївки або безпосередньо на захід від Донецька) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) вздовж лінії Авдіївка-Донець.

Російські війська вели наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, але 5 жовтня не просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Авдіївки та покращити тактичні позиції поблизу Ласточкиного (6 км на захід від Авдіївки).

Український Генштаб також повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки (на західній околиці Донецька), Красногорівки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька). 

Російські війська 5 жовтня вели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки).

Українські війська 5 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). Російські війська 5 жовтня вели наступальні дії на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.

Теги: наступ Авдіївка Донецьк Генштаб ЗСУ

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