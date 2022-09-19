Тероборона попередила мешканців області поблизу Білорусі про небезпеку 

Місцевих мешканців нагадують: ходити в ліс наразі не можна

Під час грози не можна пересуватися дорогами у прикордонних районах

У прикордонних районах Волинської області силами фахівців 100 окремої бригади територіальної оборони Волині облаштовано систему інженерних загороджень – зокрема, мінно-вибухових на випадок ймовірного сухопутного вторгнення гібридних військ Білорусі та РФ. Такі загородження потребують обережного та відповідального ставлення з боку громадян, повідомила пресслужба бригади. Тож місцевих мешканців закликають бути уважними та відповідальними.

Ділянки мінно-вибухових загороджень марковані табличками «Небезпечно, міни!». Максимально уважними треба бути при з’їзді на узбіччя прикордонних доріг, а також під час відвідування лісових масивів. Якщо діє заборона на відвідування таких масивів – цієї заборони треба беззастережно дотримуватися.

Під час грози виникають додаткові ризики щодо мінно-вибухових загороджень. У цьому випадку варто взагалі відмовитися від пересування дорогами у прикордонних районах.

«Після беззаперечної Перемоги України над агресором та ретельного розмінування усіх територій ми знову матимемо змогу вільно відвідувати прикордонні ліси, почуватимемося безпечно в будь-якому куточку рідної держави», – нагадують бійці.

Нагадаємо, у Білорусі влада продовжила навчання Збройних сил як мінімум до 24 вересня.