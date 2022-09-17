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Білорусь продовжила військові навчання

Альона Боженко
glavcom.ua
Білорусь продовжила військові навчання
Військові навчання в Білорусі продовжили
фото із відкритих джерел

На білоруських полігонах 18 вересня стане вихідним днем

У Білорусі влада продовжила навчання Збройних сил як мінімум до 24 вересня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах 18 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 17 вересня.

Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 24.09;
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 23.09;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 24.09;
  • Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 23.09; 
  • 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 23.09;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лісновський» (Барановичський район) 23.09;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 23.09;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 24.09.

«Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня у Білорусі розпочалися командно-штабне навчання Збройних сил країни. Військові маневри відбувають під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил – першого заступника міністра оборони Білорусі Віктора Гулевича.

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Теги: Білорусь навчання влада військові армія

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