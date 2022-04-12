Ректор київського вишу боронить Україну у лавах тероборони

Науковец двічі потрапляв під безпосередні обстріли, хоча в самі села окупанти зайти не наважились

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, академік НАПН України Віктор Огневʼюк служить у складі київської територіальної оборони. Про це науковець написав на своїй сторінці у Facebook.

«24 лютого я прийшов на організаційні збори тероборони. Не сподівався, що нам загрожуватиме окупація. Ворог розмістився за 1.8 км від моєї оселі... Окупація, а до найближчого блокпосту було якихось пів кілометра. В нашій теробороні мужні і мотивовані люди готові будь-якої хвилини дати відсіч рашистам. Серед них багато моїх учнів, адже я вчителював і був директором школи у Шпитьках у 1983-1989 роках. Вони вже дорослі, у багатьох внуки», – написав Віктор Огневʼюк.

Науковець написав, що двічі потрапляв під безпосередні обстріли, хоча в самі села окупанти зайти не наважились.

«Смерті не боявся, бо як казав давньогрецький філософ: «А чого її боятися? Коли я є – її нема. Коли вона є – мене нема». До 100 будинків було знищено чи понівечено у наших населених пунктах. Це – злочини Путлєра. Гаага чекає на нього. Іншого бути не може окрім, звичайно, завершення яким пішов його духовний натхненник Гітлер. Війна триває. І надалі віддаватиму усе, що зможу на перемогу», – написав він.

За словами Огневʼюка, окрім перемоги, яка включає повне відновлення суверенітету України над Донбасом і Кримом, найважливішим є розвиток справедливої, некорупційної, по-справжньому, чистої України.