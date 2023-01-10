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Терорист Гіркін скаженіє через підвищення генерала, який «здав Харківщину»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Терорист Гіркін скаженіє через підвищення генерала, який «здав Харківщину»
Стрєлков вважає, що саме під командуванням Лапіна війська РФ зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом
фото з відкритих джерел

Гіркін: «Підвищувати таке – це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва РФ»

Призначення генерал-полковника Олександра Лапіна на посаду начальника Головного штабу Сухопутних військ РФ – це непорозуміння. Про це заявив терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков.

«Справа не в його командних якостях (якщо вони взагалі є), а в тому, що саме під його командуванням наші війська зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і «перегрупуючись» з Харківської області. Підвищувати таке – це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва міноборони РФ», – зазначив Гіркін.

Раніше повідомлялося, що генерал-полковника Олександра Лапіна, якого у жовтні звільнили з посади командувача угрупуванням російських військ «Центр», призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ.

Попередню посаду Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров. Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є «обличчям» так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна. На початку жовтня Кадиров звинуватив генерал-полковника у втраті Лимана, а також розкритикував кадрову політику міноборони РФ загалом.

До слова, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Теги: війна росія окупанти Україна Ігор Гіркін

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