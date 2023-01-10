Терорист Гіркін скаженіє через підвищення генерала, який «здав Харківщину»

Стрєлков вважає, що саме під командуванням Лапіна війська РФ зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом

Гіркін: «Підвищувати таке – це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва РФ»

Призначення генерал-полковника Олександра Лапіна на посаду начальника Головного штабу Сухопутних військ РФ – це непорозуміння. Про це заявив терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков.

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«Справа не в його командних якостях (якщо вони взагалі є), а в тому, що саме під його командуванням наші війська зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і «перегрупуючись» з Харківської області. Підвищувати таке – це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва міноборони РФ», – зазначив Гіркін.

Раніше повідомлялося, що генерал-полковника Олександра Лапіна, якого у жовтні звільнили з посади командувача угрупуванням російських військ «Центр», призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ.

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Попередню посаду Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров. Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є «обличчям» так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна. На початку жовтня Кадиров звинуватив генерал-полковника у втраті Лимана, а також розкритикував кадрову політику міноборони РФ загалом.

До слова, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.